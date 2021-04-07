В Омске будут судить чиновника, по чьей вине в колодец провалился ребенок

На реабилитацию ребенка понадобилось больше полугода. Фото: Олег УКЛАДОВ

До суда дошло дело о халатности омского чиновника. Из-за этого чуть не погиб 7-летний мальчик. 1 сентября 2021 года, ребенок после праздничной линейки играл с друзьями во дворе дома на улице 40 лет Ракетных воиск в Степном поселке. Неожиданно для всех он провалился в водопроводный люк. Крышка была открыта, но во время игры дети не заметили этого. К счастью, после падения ребенок остался жив, но получил серьезные травмы. Для реабилитации понадобилось 7 месяцев.

Уголовное дело завели на начальника управления муниципальной собственности департамента имущественных отношений Администрации г. Омска. В его обязанности входил контроль за состоянием канализационных сетей, а также своевременное выявление открытых люков. По версии следствия, именно из-за халатности люк долго оставался открытым и ребенок провалился. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, давать показания подозреваемый отказался.

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