В мэрии Омска заявили, что город готов к паводку

Лужи все же появились на улицах города. Фото: Олег Укладов

В Омск окончательно пришла весна. Она заявила о себе не только потеплением, но и активным таянием снега.

Как заявили в пресс-службе мэрии, все мероприятия по подготовке к паводку выполнены. Традиционно больше всего подтоплениям подвержен Ленинский округ, поэтому там работы велись активнее всего. На территории округа прочистили 285 колодцев, 59 водоперепускных труб. Из 25 мест предполагаемого подтопления вывезли снег. Также представители администрации прошли по частному сектору и напомнили владельцам домов о том, что они тоже должны подготовиться к паводку и убрать снег со своей территории.

Такие же мероприятия проводились и в других районах города. Несмотря на готовность к паводку, многие омичи сегодня пожаловались на огромные лужи, которые образовались буквально за один день. Многие дороги между домами стало невозможно переходить, а частные дома оказались практически затоплены.