Калачинск вошел в число городов с благоприятной городской средой

Минстрой России опубликовал результаты индекса качества городской среды за 2020 год - это показатель состояния городской среды, измеряемый в баллах. При подсчете индекса оцениваются 36 индикаторов по шкале от 1 до 10 баллов. Оценка от 181 балла и выше говорит в целом о благоприятной городской среде.

В 2020 году индекс был подсчитан для 1116 российских городов. При этом комфортная городская среда была зафиксирована в каждом третьем городе — доля таких городов составила 33,6%. Так, по итогам прошлого года достигнуть нужной отметки индекса для признания среды благоприятной смогли 76 городов. Общее количество городов с благоприятной городской средой достигло 357, что на 18 городов больше, чем планировалось по плану федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Положительная динамика за минувший год была отмечена по половине критериев. В их числе — сервисы и уровень доступности городской среды для маломобильных групп населения, озеленение и доступность для граждан озелененных территорий, освещение и уровень внешнего оформления городского пространства, количество точек притяжения для населения.

«В кризисный год, несмотря на все трудности, средний индекс вырос на 4%, а количество городов с благоприятной городской средой составило 375 городов против 299 в прошлом году. Повышение значения индекса — это показатель системной работы региональных и городских команд по развитию комфортной среды своих городов. Необходимо и далее комплексно решать задачи повышения качества жизни россиян, что найдет свое отражение в индексе», — заявил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

В Омской области в число городов с благоприятной городской средой по итогам 2020 года вошел Калачинск, набрав 181 балл (прирост по сравнению с 2019 годом – 27 баллов). Улучшился индекс качества городской среды в Омске, Таре, Тюкалинске, Называевске, прирост составил 6-7 баллов. Отметим, что среди городов Сибирского федерального округа с численностью от 5 до 25 тысяч человек, кроме Калачинска, нужной оценки индекса достигли Шагонар (Республика Тыва) и Дудинка (Красноярский край).

В прошлом году Калачинск стал призером Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Его реализуют в 2021 – 2022 годах на полуострове внутри озера Калач: природный водоем с замкнутым водообменном – одна из главных достопримечательностей города и любимое место семейного отдыха.

Общий бюджет проекта составляет более 90 миллионов рублей, из них средства федерального бюджета – 70 миллионов. Объект реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Проектом предусматривается комплексное благоустройство общественного пространства. Планируется создание на полуострове трех маршрутов с разнообразным наполнением: природный, пейзажный (входная группа, мост, прогулочные тропинки с пешеходной и велосипедной инфраструктурой, смотровые площадки) и водный (система пирсов, прокат лодок, места отдыха).

Кроме территории возле озера, также в Калачинске благоустроят тротуары на улице Советская, парковку стадиона «Юбилейный» на улице Заводская, тротуар по улице 30-я Бригада, центральную площадь.

Напомним, территорию для благоустройства в 2022 году жители Калачинска смогут выбрать с 26 апреля по 30 мая на сайте 55.gorodsreda.ru в ходе всероссийского онлайн-голосования. Кроме того, онлайн-голосование на единой платформе будет проходить за объекты благоустройства в Исилькуле и Таре. В Омске на данной платформе проведут онлайн-опрос за дизайн-проекты общественных территорий, поскольку ранее омичи уже выбрали пространства, которые необходимо благоустроить в 2022 году. Результаты голосования определят окончательный облик планируемой к благоустройству территории.