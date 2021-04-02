Омич украл чужую карту, чтобы подстричься и выпить пива

Омич несколько раз успел рассчитаться чужой картой в разных магазинах.

В полицию обратился омич с заявлением о пропаже банковской карты. Он даже не заметил, что потерял ее, пока на телефон не начали приходить оповещения о том, что его картой расплачивались в магазинах. Омич получил несколько уведомлений о покупке в пивном магазине, парикмахерской и других местах.

Следователи отсмотрели записи с камер наблюдения в местах, где предполагаемый грабитель рассчитывался картой и нашли на них человека, который завладел картой. Сейчас полиция разыскивает его.

Приметы подозреваемого: мужчина на вид 35-40 лет, худощавого телосложения, ростом примерно 175 см. Был одет в серую шапку, темно-синюю куртку, черные спортивные брюки с розовыми лампасами, при себе имел рюкзак серого цвета.

Если вы видели этого человека, то сообщите по сообщите в полицию по телефонам 79-32-02 или 02.