Волонтерский отряд «Память» Омского ГАУ награжден дирекцией Года памяти и славы

19 марта в молодежном пространстве «306 квадратов» библиотеки им. А.С. Пушкина состоялось торжественное вручение благодарностей дирекции Года памяти и славы, памятной медали акции взаимопомощи «Мы вместе» и благодарственных писем Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.

Награды вручал первый заместитель главы Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Андрей Юрьевич Хромов, который выразил благодарность за сохранение исторической памяти о подвигах наших дедов и прадедов. И выразил надежду, что у награждаемых в этот день будет еще много-много наград за будущие подвиги.

Благодарностями дирекции Года памяти и славы за активное участие в реализации мероприятий Года памяти и славы в России были награждены 5 организаций: волонтерский отряд «Память» Омского ГАУ, Центр патриотического воспитания молодежи, Омское отделение «Молодой гвардии», региональное отделение «Боевого братства» и Омский областной студенческий отряд.

Самат Муканов, руководитель ВО «Память»:

На протяжении 5-ти лет наш волонтерский отряд «Память» совместно с Советом ветеранов ОмГАУ готовился к изданию книги «С нами правда, победа и честь», посвященной ветеранам Великой Отечественной войны, детям войны, труженикам тыла. В ее написании принимали участие студенты. Они общались с тружениками тыла, детьми войны, собирали истории из первых уст. И в прошлом году наш университет смог издать книгу, в которой сохранены воспоминания о тех страшных событиях.

Своими воспоминаниями делились сотрудники Омского государственного аграрного университета имени П.А. Столыпина – дети военного времени, которые жили далеко от фронта в Сибири и Казахстане. Авторы проекта на примере конкретных людей изучали тыловую повседневность того периода, что передает ощущение, какие были интересы и желания, во что играли, какие пели песни, что читали. Для нас награда, которую нам вручили сегодня, очень важна. Она подтверждает, что мы делаем правильные и нужные вещи!