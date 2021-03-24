В Омском ГАУ преподаватель физической культуры Ирина Владимировна Терёхина стала призером лыжного марафона

На приглашение организаторов откликнулись около ста участников из города Омска, Омской и Магаданской областей, Республики Казахстан. Гости нашего города были впечатлены живописной территорией аграрного университета. Организаторы получили большое количество положительных отзывов о качестве лыжной трассы и уровне проведения соревнований.

Женщины соревновались на дистанции 30 км, а мужчинам предстояло преодолеть 50 км свободным стилем. В рамках марафона также прошла гонка на 10 километров свободным стилем для всех желающих в возрастном диапазоне от 16 лет и старше.

Призовой фонд обеспечила швейцарская компаня Kv2 Sagl - производитель высококлассной экипировки и инвентаря для лыжных гонок.

В каждой номинации победителями становились 6 человек, показавшие наилучшие результаты. В качестве награды им вручались сладкие призы и фруктовые корзины. Призеры соревнований в награду получили профессиональные лыжные палки.

Среди участников женского забега стартовала преподаватель кафедры физической культуры и спорта Омского ГАУ Ирина Владимировна Терёхина, которая по итогам соревнований в своей возрастной категории заняла первое место, а в общем зачете попала в цветочную церемонию и заняла 4 место.