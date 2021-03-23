Профилактика экстремизма в Омском ГАУ

В качестве спикеров перед студентами выступили курсанты выпускных курсов Омской академии Министерства внутренних дел Российской Федерации под руководством сотрудников кафедры криминологии и профилактики преступлений.

В ходе мероприятия были затронуты вопросы не только правовой ответственности за терроризм и экстремизм, но и правила безопасного поведения в интернете. Студентам рассказали о существующих угрозах национальной безопасности, реальных фактах и уголовных делах, предотвращении терактов и работе спецслужб в этом направлении.

Во встречах приняли участие студенты первых курсов факультетов: ветеринарной медицины; зоотехнии, товароведения и стандартизации; землеустроительного и агротехнологического.

Беседа вызвала большой интерес аудитории, студенты Омского ГАУ отметили важность и актуальность проблемы экстремизма в современном обществе.