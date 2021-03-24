В Омском ГАУ определились победители конкурса «Мисс и Мистер Университет – 2021»

Все так давно этого ждали и, наконец, это случилось! В Омском ГАУ состоялось первое мероприятие после долгого карантинного перерыва. Конкурс «Мисс и Мистер Университет - 2021» стартовал еще в феврале. Каждый факультет и университетский агробизнеса выдвинули пару кандидатов, которым предстояло побороться за почетное звание Мисс и Мистер Университет и за выход в региональный этап конкурса:

1.Екатерина Саютинская и Вадим Ступаченко - землеустроительный факультет;

2.Александрина Лешонок и Кирилл Черевик - факультет агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования;

3.Евгения Эзерина и Антон Мищенко - агротехнологический факультет;

4.Дарья Анфилатова и Даниил Погребняк - университетский колледж агробизнеса;

5.Екатерина Романова и Семён Внуков - факультет технического сервиса в агропромышленном комплексе;

6.Алиса Селивёрстова и Максим Серебряков - экономический факультет;

7.Наталья Медведева и Никита Евсеев – факультет ветеринарной медицины.

Участникам конкурса предстояла упорная борьба, ребятам необходимо было пройти четыре этапа. Конкурсанты подготовили видеоролики «Я - Мистер Университет», «Я – Мисс Университет», рассказывающие, почему именно они достойны этого звания. Умение излагать мысли ребята продемонстрировали в своих эссе «Я и моя профессия», в которых представили свое видение получаемой профессии и себя в качестве профессионала. Затем конкурсанты показали свою спортивную подготовку, сдавая нормы ГТО на спортивном этапе. В финальном, творческом этапе, который состоялся 16 марта в студенческом дворце культуры, показали, насколько все талантливы, эрудированны и неотразимы.

Членам жюри творческого этапа (председатель жюри - ректор Омского ГАУ Оксана Викторовна Шумакова, проректор по социальной работе и молодежной политике Жанна Константиновна Шмидт, директор спортивно-оздоровительного клуб Сергей Владимирович Нечаев, владелица студии красоты «Beauty room на Сенной» Кристина Огаркова, председатель отделения Российского союза сельской молодежи по Омской области, заместитель председателя профсоюзной организации студентов и аспирантов ОмГАУ Дарья Хоркуш) предстояло оценить сценическую культуру, творческий подход, оригинальность и эрудированность конкурсантов.

Ребята танцевали, пели, играли на музыкальных инструментах, читали стихи, чем вызывали восторг и несмолкаемые овации зрителей и жюри. Дефиле участников состоялось сразу в трех образах: вечернем, молодежном и спортивном. Оно показало, насколько элегантны конкурсанты. Особенно всем запомнилось дефиле спортивного образа, где каждая пара представляла спортивную форму Омского ГАУ, доставшуюся им при жеребьевке: легкую атлетику, лыжный спорт, баскетбол, волейбол, футбол, чирспорт, бадминтон, парадный костюм Омского ГАУ.

В конкурсном испытании «Умники и умницы» ребятам предстояло ответить на вопросы по историческим моментам развития и становления университета.

Пока жюри подводило итоги, творческие коллективы СДК радовали гостей и участников своими выступлениями: коллектив танца «Team spirit», шоу-балет «Империя», студия эстрадного вокала «Автограф», ансамбль народной песни «Горенка». И руководитель вокально-инструментального ансамбля «Сибирский марш».

Все с нетерпением ждали результатов конкурса. Представлять Омский ГАУ на региональном конкурсе «Мисс и Мистер Университет – 2021» будут победители: Наталья Медведева - факультет ветеринарной медицины и Максим Серебряков – экономический факультет.

II место – Екатерина Саютинская и Вадим Ступаченко – землеустроительный факультет III место – Алиса Селиверстова – экономический факультет и Семен Внуков – факультет технического сервиса в АПК Самые спортивные - Наталья Медведева - факультет ветеринарной медицины и Максим Серебряков – экономический факультет Специальный приз жюри - Евгения Эзерина - агротехнологический факультет и Евсеев Никита – факультет ветеринарной медицины.

Приз зрительских симпатий получили Алиса Селиверстова – экономический факультет и Семен Внуков – факультет технического сервиса в АПК

Все участники конкурса получили сувенирную продукцию Омского ГАУ, сертификаты и памятные подарки.

Поздравляем победителей, призеров и участников конкурса!

Желаем Наталье и Максиму победы региональном конкурсе «Мисс и Мистер Университет - 2021»!

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