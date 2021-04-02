Стало известно, запретят ли омичам жарить шашлыки этой весной

Пока жарить шашлык на улице омичам никто не запрещал. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В СМИ появилась информация, что жителям Омской области с 12 апреля могут запретить жарить шашлыки на улице. Напомним, с начала этого года в России действует запрет на разведение открытого огня для приготовления пищи вне специально отведенных для этого мест – во дворах многоквартирных домов, а также на приусадебных участках.

Впрочем, в пресс-службе областного ГУ МЧС успокоили, полный запрет на шашлыки на свежем воздухе будет только в случае введения особого противопожарного режима. Пока такой угрозы нет.

Готовить шашлыки на улице можно, но в специально предназначенных для этого мангалах и с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Рядом обязательно должно быть ведро с водой, которой в случае ЧП можно залить сильно разгоревшийся огонь.