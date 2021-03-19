Турнир по волейболу среди обучающихся образовательных организаций Ассоциации аграрного образования Омской области

В соревнованиях приняли участие студенты из 12 образовательных заведений СПО Омска и Омской области: Калачинский аграрно-технологический техникум, Омский аграрно-технологический колледж, Омский колледж транспортного строительства, Омский многопрофильный техникум, Омский строительный техникум, Университетский колледж агробизнеса, Омский техникум мясной и молочной промышленности, Омский техникум строительного и лесного хозяйства, Полтавский агротехнологический техникум, Тюкалинский профессиональный колледж, Исилькульский профессионально-педагогический колледж, Усть-Заостровский сельскохозяйственный техникум.

Открыла турнир ректор Омского ГАУ, д-р эконом.наук, профессор Оксана Викторовна Шумакова. Она пожелала участникам хорошего настроения, спортивного азарта, стремления к победе, отметив, что волейбол был выбран именно потому, что в этом виде спорта важен командный дух, вклад каждого игрока в общее дело команды. Ректор вручила благодарственные письма руководителям образовательных организаций, участвующих в турнире.

Поприветствовала волейболистов заместитель министра образования Омской области Елена Анатольевна Корчагина. Она пожелала ребятам победы, подчеркнув, что важна сама атмосфера спортивного праздника, которую создал Омский аграрный университет.

Жеребьевка определила две подгруппы команд. В итоге после всех туров определилась тройка победителей : 1 место- Омский строительный техникум, 2 место- Омский колледж транспортного строительства 3 место- Университетский колледж агробизнеса.

Поздравляем всех победителей и участников большого волейбольного турнира! До новых встреч!

Благодарим спонсора ИП Пташковская Татьяна Александровна, полуфабрикаты Нижнеомские.

Также в течение дня работала профориентационная площадка, на которой представители факультетов рассказывали о правилах приема в вуз, направлениях подготовки, учебной и внеучебной деятельности.

Фотоальбом размещен в группе ВК Омского ГАУ