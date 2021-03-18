Новые возможности зарубежных стажировок для преподавателей, магистрантов и аспирантов Омского ГАУ

На базе Межкультурного студенческого центра 11 марта были представлены переводчиками отдела международных связей Левен Яной Яковлевной и Серебренниковым Денисом Александровичем зарубежные программы, в рамках которых объявлены новые наборы на программы среди магистрантов, аспирантов.

На встрече присутствовало 19 студентов выпускных курсов бакалавриата и специалитета, а также обучающиеся по программам магистратуры и аспирантуры. Приятно отметить, что встречу посетили и представители первых и вторых курсов бакалавриата, чтобы оценить свои возможности для участия в стажировках и заранее к ним подготовиться.

Наиболее актуальными на данный момент программами, на которые уже сегодня можно подавать заявку: 1. Erasmus+ Мобильность для обучающихся. У студентов 1 курса магистратуры, изучающих сельское хозяйство и ветеринарию, есть великолепная возможность подать заявку для прохождения обучения в одном из ведущих сельскохозяйственных университетов Европы -Эстонском университете естественных наук, г. Тарту. По подготовке заявки на стипендию желательно обратиться в отдел международных связей Омского ГАУ до 26 марта.

2. Национальная стипендиальная программа Словацкой Республики. Программа предлагает семестровое обучение для студентов бакалавриата, магистратуры и аспирантуры в одном из вузов Словакии. Желающие поехать в Словакию на обучение/стажировку осенью следующего года могут уже сейчас начинать готовиться к подаче заявки. Приемом заявок на получение стипендии будет открыт до 30 апреля.

3. Fulbright VGS. Стипендия для магистрантов и аспирантов. Программа предлагает обучение в магистратуре с получением степени магистра или прохождение исследовательской стажировки в течение 1 года в университетах, библиотеках, архивах США. Подавать заявку могут выпускники российских вузов (любого года выпуска), магистранты и аспиранты, соискатели степени кандидата наук. Заявки принимаются до 15 мая. 4. Global Korea Scholarship - Национальная стипендия Корейской Республики. Программа предлагает обучение в течение 3 лет (на магистратуре) или 4 лет (на аспирантуре) в любом корейском вузе с получением диплома или ученой степени. Подать заявку могут выпускники российских вузов возрастом до 40 лет, а также те, кто до 31 августа 2021 года получит диплом бакалавра, специалиста или магистра.

5. Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMD). Программа Европейского Союза предлагает 1-2 годичное обучение в магистратуре в рамках любой специальности в ведущих вузах Европы с получением европейского диплома.

6. Graduate School Scholarship Programme, DAAD Программа рассчитана на обучающихся, поступивших в аспирантуру в один из немецких государственных вузов.

7. Научно-исследовательские стипендии – краткосрочные стипендии DAAD. Эта программа покрывает краткосрочное пребывание аспирантов, молодых ученых или недавно защитившихся кандидатов наук (Post-Docs) в Германии продолжительностью от 1 до 6 месяцев с целью написания исследовательского проекта, осуществляемого в рамках работы над диссертацией на соискание ученой степени кандидата наук. Программа открывается два раза в год: в начале лета (конец мая - июнь) и в конце осени (середина октября – конец ноября).

Аспирант Омского ГАУ Асет Мадиев поделился своим опытом подготовки и подачи документов на разные стипендиальные программы, в том числе и на программу Fulbright.

Начальник отдела международных связей Козлова Оксана Александровна дополнительно на встрече с преподавателями вуза рассказала об особенностях подготовки и подачи документов для участия в таких программах, как DAAD (Германия) и Национальной стипендиальной программы Словацкой Республики (Словакия), где они могут пройти краткосрочные научные стажировки.