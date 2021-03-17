Бойцы Штаба студенческих отрядов Омского ГАУ приняли участие во Всероссийской школе руководителей студенческих сельскохозяйственных отрядов

Цель Школы – поддержка и развитие сельскохозяйственного направления студотрядовского движения, обучение региональных руководителей студенческих сельскохозяйственных отрядов и повышение квалификации кадров в сфере агропромышленного комплекса.

В рамках Школы прошла профильная подготовка командных составов студенческих сельскохозяйственных отрядов, тренинги, мастер-классы и деловые игры, связанные с развитием сельскохозяйственного направления.

От Штаба студенческих отрядов Омского ГАУ во Всероссийской школе приняли участие: Оксана Вересовая, студентка 203 группы землеустроительного факультета, по совместительству и.о. командира отряда «Земфаковец» и и.о. комиссара штаба Омского ГАУ; Максим Григорьев, студент 311 группы факультета зоотехнии, товароведения и стандартизации, а также и.о. комиссара отряда «Фавн»; Илья Ткачев, студент 301 группы факультета технического сервиса в АПК, и.о. комиссара отряда «Нива»; Снежана Кирихкеснер, студентка 203 группы землеустроительного факультета, и.о. комиссара отряда «Земфаковец».

Перед отправлением ребята поделились своими ожиданиями от Всероссийской школы: «В первую очередь, это отличная возможность познакомиться с ребятами из других региональных отделений, новые знакомства - это всегда здорово. Моя главная цель пребывания в школе - это получить багаж знаний, с помощью которого я смогу повысить работу своего отряда, научиться мотивировать своих бойцов и в целом продвигать направление студенческих сельскохозяйственных отрядов в Омске», - говорит Максим. «Наконец-то после длительного карантина у нас появилась возможность принять участие в очных мероприятиях, и мы очень замотивированы в работе. И мы уверены, что привезём с собой не только полезные умения и знания, но и тепло Крыма», - поделился Илья.