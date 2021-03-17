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Общество17 марта 2021 8:17

Индивидуальные занятия для выпускников по профессиональному консультированию «Твое профессиональное призвание»

В рамках реализации проекта «Конкурс-аукцион» в феврале-марте для обучающихся выпускных курсов университета проводятся индивидуальные занятия по профессиональному консультированию «Твое профессиональное призвание».
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Мероприятия организованы сотрудниками отдела ОСТиППКВ совместно со специалистами БУ Омской области «Областной центр профориентации».

Занятия проводятся на территории Омского ГАУ, Института ветеринарной медицины и биотехнологии, а также непосредственно в БУ Омской области «Областной центр профориентации». Специалисты центра Марина Васильевна Соловьева и Татьяна Владимировна Арайс в соответствии с требованиями профессиональных стандартов проводят мероприятия, в рамках которых осуществляется экспресс-диагностика, направленная на выявление деловых и личностных компетенций, необходимых для успешного обучения и дальнейшего трудоустройства.

Индивидуальная подготовка обучающегося к конкурсу - аукциону даёт возможность овладеть знаниями о видах, средствах и способах эффективной самопрезентации, усвоить правила составления, виды, требования к написанию и структуре резюме, приобрести навык составления профессионального резюме, отработать умение эффективной самопрезентации на рынке труда и овладеть техникой вербальной самопрезентации.

По результатам занятий по профессиональному консультированию и тестированию составляется заключение, определяющее личностные, деловые и профессиональные качества человека в соответствии с нормативными требованиями конкретной профессии.

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