Индивидуальные занятия для выпускников по профессиональному консультированию «Твое профессиональное призвание»

Мероприятия организованы сотрудниками отдела ОСТиППКВ совместно со специалистами БУ Омской области «Областной центр профориентации».

Занятия проводятся на территории Омского ГАУ, Института ветеринарной медицины и биотехнологии, а также непосредственно в БУ Омской области «Областной центр профориентации». Специалисты центра Марина Васильевна Соловьева и Татьяна Владимировна Арайс в соответствии с требованиями профессиональных стандартов проводят мероприятия, в рамках которых осуществляется экспресс-диагностика, направленная на выявление деловых и личностных компетенций, необходимых для успешного обучения и дальнейшего трудоустройства.

Индивидуальная подготовка обучающегося к конкурсу - аукциону даёт возможность овладеть знаниями о видах, средствах и способах эффективной самопрезентации, усвоить правила составления, виды, требования к написанию и структуре резюме, приобрести навык составления профессионального резюме, отработать умение эффективной самопрезентации на рынке труда и овладеть техникой вербальной самопрезентации.

По результатам занятий по профессиональному консультированию и тестированию составляется заключение, определяющее личностные, деловые и профессиональные качества человека в соответствии с нормативными требованиями конкретной профессии.