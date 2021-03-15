Лично-командное первенство по лыжным гонкам среди факультетов Омского ГАУ

Несмотря на тяжелые погодные условия, участники проявили характер и волю к победе. Судьям пришлось поменять дистанцию из-за большого количества снежных осадков, выпавших накануне соревнований.

Итоги подводились по наименьшей сумме лучших результатов 10 юношей и 7 девушек, которым предстояло преодолеть дистанцию пять и три километра соответственно.

После регистрации в фойе спортивного комплекса участники соревнований получали стартовые номера, лыжный инвентарь и проходили к месту старта на стадионе. Стартовали по 4 человека через 1 минуту. За правильность прохождения дистанции отвечали судьи – контролеры.

В соревнованиях приняло участие агротехнологический, землеустроительный факультеты, факультет технического сервиса в АПК, факультет агрохимии, почвоведения,экологии, природообустройства и водопользования, факультет ветеринарной медицины, университетский колледж агробизнеса.

Победителями среди сильнейшей половины стали студенты землеустроительного факультета. Оставшиеся места поделили команды юношей с неполным составом. Второе место занял АТФ, третье - ФАПЭПиВ, четвертое - ФТС в АПК и пятым стал УКАБ.

У девушек места распределились следующим образом: первое место – ФВМ второе место - АТФ третье место - ФАПЭПиВ.

Самыми быстрыми в личном первенстве на лыжне у юношей стали Шипунов Никита (ФТС в АПК) – первое место Коровкин Александр (АТФ) – второе место Юськов Игорь (УКАБ) – третье место.

У девушек в личном первенстве первое место заняла Баскаль Елена (ФВМ), второе место Надточий Злата (ЗУФ), третье место Антонова Екатерина (ФВМ).