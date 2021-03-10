Цифровые технологии для старшеклассников в Омском ГАУ

В образовательных интенсивах на сегодняшний день приняли активное участие 67 старшеклассников из БОУ «Русскополянская СОШ №3», БОУ «Добровольская СОШ», БОУ «Алаботинская СОШ» Русско-Полянского муниципального района; МБОУ «Суховская СОШ» Горьковского муниципального района, а также МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ № 3 г. Татарска Новосибирской области.

Целью образовательного интенсива является вовлечение школьников в работу над проектами в области применения цифровых технологий в сельском хозяйстве, роботизации АПК, использования дронов в сельском хозяйстве, пропаганда профессий АПК.

«АгроРобоФест» - это площадка не только для соревнований, но и для учебной, игровой и развлекательной программ: презентаций, мастер-классов, интерактивных лекций.

В течение трехдневного марафона с ребятами работали преподаватели факультета технического сервиса в АПК: Андрей Иванович Забудский, старший преподаватель кафедры технического сервиса, механики и электротехники; Анастасия Александровна Лучинович, ассистент кафедры технического сервиса, механики и электротехники; Александр Юрьевич Головин, доцент кафедры агроинженерии, канд. техн. наук; Антон Владимирович Шимохин, доцент кафедры технического сервиса, механики и электротехники, канд. экон. наук; Сергей Петрович Прокопов, доцент кафедры агроинженерии, канд. техн. наук, Дмитрий Анатольевич Воробьев, учебный мастер кафедры технического сервиса, механики и электротехники.

Школьники познакомились с основами работы с системой трехмерного моделирования Компас 3D, с базовыми электронными компонентами: резистором, конденсатором, диодом, светодиодом, транзистором, разъемами. Разобрали последовательное и параллельное соединение элементов. Окунулись школьники и в основы электромеханики конструкций роботов, электронные компоненты робототехники и в основы программирования. Старшеклассниками была выполнена процедура сборки роботов, чтение электронных схем, монтаж радиокомпонентов, а также программирование роботов. В завершение интенсива ребята стали участниками соревнований агророботов.

На протяжении всего образовательного интенсива участников «АгроРобоФеста» сопровождали студенты факультета технического сервиса: Екатерина Романова, Полина Чистякова, Никита Емохонов; Олег Краснов, Ильнур Ричапов.

Все участники остались довольны полученными знаниями, непринужденной атмосферой и игровой спецификой занятий.

Альбина Пономарева, ученица МБОУ СОШ № 3 г. Татарска:

«Хотелось бы вас поблагодарить за крутые эмоции! Было очень круто работать с роботами, хоть и не с первого раза получалось ими управлять. Неплохое впечатление на меня произвело то, как мы работали с паяльником. На самом деле, я вовсе не умела пользоваться им, но благодаря вам у меня всё получилось. Было круто рисовать чертежи разных деталей на компьютерах. Спасибо вам! ОмГАУ - лучший!»

Кирилл Будзинский, ученик МБОУ «Суховская СОШ»:

«Поездка очень понравилась. Были очень интересные задания по черчению, 3Д- моделированию, анализу бензина, а также по робототехнике, где мы собирали агроробота на базе программного обеспечения " Ардуин - Нано". Экскурсия в зал с техникой Кроне. Очень понравились преподаватели. Для себя я уже решил, что буду сдавать физику и поступать в ваш университет. Хотелось бы совершить экскурсию по всему университету».

Мария Дмитриева, ученица МБОУ СОШ № 3 г. Татарска:

«Мне очень понравился аграрный университет. Особенно когда мы собирали роботов и прокатывали их по дорожкам. Также мне запомнился рассказ о сельскохозяйственном транспорте. Ещё я хотела бы побольше поработать за компьютером и создавать детали. А также мне запомнилась техника работы с паяльником».

Андрей Завьялов, ученик МБОУ «Суховская СОШ»:

«Мне все понравилось. Занятия, экскурсия, соревнования роботов на полигоне. Все преподаватели очень хорошо всё объяснили и показали. Хотелось бы пройти полностью экскурсию по агротехнике».

Наталья Кашубаро, ученица МБОУ СОШ № 5 г. Татарска:

«Мне понравилось больше всего на занятии с Анастасией Александровной делать чертёж деталей. С Антоном Владимировичем понравилось создавать эскиз статуэтки, потом печатать её на принтере 3Д. Андрей Иванович всегда помогал и объяснял. Хочется, чтобы в следующий раз мы сюда приехали на подольше, еще хочется, чтобы нам провели экскурсию».

Братья Виталий и Алексей Комарковы, ученики МБОУ «Суховская СОШ»:

«Нам все понравилось. Хотелось бы подольше побыть у вас. Для работы в программе Компас 3 Д было очень мало времени, хотел бы побольше. Особенно запомнился второй день, соревнования были очень интересные. Перед поездкой мы ещё сомневались насчёт поступления в ваш вуз, но теперь точно решили, что будем сдавать физику. Экскурсия в зал сельхозтехники оставила хороший след в душе. Мы никогда не видели столько уборочной техники так близко. Мы узнали, где появился первый комбайн Кроне и вся техника этой фирмы. Но хотелось бы посмотреть и зал с нашей российской техникой Ростсельмаш. Очень интересен был опыт с проверкой качества бензина. Мне очень понравились все преподаватели, особенно Андрей Иванович. Спасибо вам за такие интересные и насыщенные три дня. Время пролетело очень быстро».