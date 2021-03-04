Впервые отряд «Полярная Стрела» вошел в число лидеров в конкурсе на лучший отряд снежного десанта Омской области

Во время торжественного мероприятия были подведены итоги конкурса на лучший отряд снежного десанта Омской области – 2021. Конкурс проводится с целью выявления и поощрения лучшего отряда патриотической акции «Снежный десант» по результатам работы в период проведения акции.

Места распределились следующим образом: 1 место — ОСД «17 Рассвет»; 2 место — ОСД «Сибирский Характер»; 3 место — Отряд снежного десанта «Полярная Стрела».

Также отряд Омского ГАУ принял участие и в других номинациях, где занял призовые места: 2 место - Отрядное фото 2 место - Видеоролик Своими впечатлениями поделилась студентка 303 группы факультета ветеринарной медицины Екатерина Баландина, и.о. комиссара ОСД «Полярная Стрела»:

«Было приятно и неожиданно. Долго и много работали в сезоне, очень радостно, что всё было не зря. Как комиссару, который первый год на должности, было очень радостно услышать в числе победителей наш отряд. Сегодня третье место, а завтра будет больше. Теперь только вперёд. Летим к победе через снега!»