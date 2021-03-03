Студенты Омского ГАУ изучали традиции фестиваля фонарей на встрече со студентами из Китая

Встреча была посвящена китайскому народному празднику «Весеннему фестивалю», известному как Китайский Новый год. Традиционно во время празднования Весеннего фестиваля на 15 день 1-го месяца по лунному календарю в Китае празднуют фестиваль фонарей.

Фестиваль фонарей – это пышное и красочное событие, сопровождающееся шумными фейерверками, национальными танцами, яркими украшениями, преимущественно красного цвета, и запусканием китайских фонариков в небо с пожеланиями здоровья и благополучия в наступившем году.

Рассказать об этом удивительном празднике, истории его возникновения и о связанным с ним национальных традициях согласились студенты Северо-Западного университета сельского и лесного хозяйства.

Присутствовавшие на встрече студенты Омского ГАУ узнали, что Китайский Новый год – это древний и очень значимый праздник для всей Поднебесной, а фестиваль фонарей - главное событие всего Весеннего фестиваля. В этот день, согласно легенде, по всему Китаю запускают бесчисленное количество фонарей и фейерверков, чтобы отпугнуть несчастья и привлечь удачу в новом году.

Китайские студенты также рассказали, что традиционно в этот день в Китае на стол подают мясные рулеты, делают пельмени и готовят лапшу, каждое из этих блюд не случайно и несет особый смысл. Так, рулеты напоминают по форме и цвету слитки золота, а традиционные китайские пельмени - цзяоцзы похожи на слитки серебра, использовавшиеся в Китае до денежной реформы прошлого века. Оба блюда являются символами богатства и процветания, а лапша, в свою очередь, олицетворяет собой здоровье и долголетие.

По завершении встречи Асет Мадиев, аспирант Омского ГАУ, получивший в 2020 году национальную стипендию Китайской Народной Республики для обучения в Северо-Западном университете сельского и лесного хозяйства провел мастер-класс по китайскому языку. А также каждый желающий мог попробовать изготовить традиционный китайский фонарик.

Амина Айтансыкова:

«Темой встречи был один из интереснейших китайских праздников - Фестиваль фонариков. Иностранные студенты на английском языке рассказывали о своих традициях, преданиях и легендах. Безусловно, было очень интересно послушать об истории зарождения фестиваля и особенностях его проведения. Выводом для многих стало то, что не нужно бояться говорить на иностранном языке и у меня появилась сильная мотивация начать изучение иностранных языков. От себя хочу поблагодарить отдел международных связей Омского ГАУ за проведение этого прекрасного мероприятия. Желаю вам развиваться и с каждым новым днем становиться лучше!»

Ксения Камышова:

«Встреча оказалась очень для меня познавательной. Студенты из Китая рассказали, как их народ празднует один из своих самых главных праздников, а именно — Китайский Новый год. Они называют его фестивалем весны и встречают в кругу семьи. Также студенты объяснили предысторию праздника, и, оказалось, что все новогодние украшения, хлопушки и фейерверки были нужны, чтобы отпугнуть злого мифического монстра Ниан, нападавшего на старинные китайские поселения. После встречи для всех провели мастер-класс по изготовлению китайских фонариков и показали написание самых простых китайских иероглифов. Поэтому теперь на следующий Новый год, когда я буду запускать фейерверки, то смогу блеснуть умом перед родными и расскажу им легенду о страшном монстре Ниан, или же удивлю всех, начав ненароком писать на китайском»