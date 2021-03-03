Эра технологий беспилотных летательных аппаратов

Занятия проходили в рамках реализации программы сотрудничества. Тема образовательного интенсива выбрана согласно современным потребностям получения компетенций в области беспилотных летательных технологий. Школьники 9, 10, 11 классов погрузились в освоение беспилотной техники. В течение двух дней ребята знакомились с оборудованием и технологиями управления.

С помощью преподавателей кафедры геодезии и дистанционного зондирования землеустроительного факультета Василия Леонидовича Быкова, канд.техн.наук, доцента, Марины Владимировны Новородской, Оксаны Николаевны Пущак, ст.преподавателей, Романа Павловича Горбулина, ассистента и студентов 301 группы специальности «Прикладная геодезия» ребята собирали куб для полётов, устанавливали и налаживали навигационную систему куба для полетов в помещении.

Вторым этапом занятий было освоение программы TRIKSTUDIO. Школьники изучили панель инструментов, технологию составления блочной схемы, процесс генерации кода полетного задания. Также укрепили свои знания о системах координат. В качестве развлекательной минутки ребята разгадывали ребусы. Весело, увлекательно и познавательно закончился первый день интенсива. Также ребята получили задание продумать траекторию своих полетов.

Второй день обучения прошел в виде соревнований. В соответствии с задуманными траекториями полета ребята составляли программы, импортировали их дроны и осуществляли полеты. Всю необходимую помощь и поддержку им оказывали отзывчивые преподаватели и студенты. Красоту и качество полета оценивало жюри. По окончании был проведен анализ ошибок. Ошибки возникали на этапе расчета координат точек полета и при написании кода. Будущие инженеры постарались: полеты квадрокоптеров были завораживающими. Участники начали подготовку сложной технологии шоу дронов.