Студентки Омского ГАУ завоевали призовые места на областных соревнованиях по легкой атлетике

Турнир, проводящийся в честь бывшего директора ОНПЗ Виктора Андреевича Рябова, собрал 280 спортсменов со всей Омской области.

В программе соревнований – бег на 60, 300 и 600 метров, 60 метров с барьерами, прыжок в длину, прыжок в высоту и толкание ядра.

Среди участников соревнований была и сборная Омского ГАУ по легкой атлетике. Быстрые секунды, показанные на самой короткой дистанции - 60 метров- Зариной Бабашкиной , студенткой ФВМ позволили ей завоевать серебряную медаль.

Надежда Ефремова, студентка АТФ на дистанции 600 метров также пересекла финишную черту второй. Поздравляем наших спортсменок с успешным выступлением!