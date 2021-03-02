В Омском ГАУ прошла стратегическая сессия волонтеров-экологов Омской области

К участию в стратегической сессии были приглашены представители общественных добровольческих объединений и организаций, школьные объединения, ресурсный центр добровольчества Омской области, представители экологических организаций региона.

Стратегическая сессия прошла в смешанном формате. В связи с особыми мерами по эпидемиологической ситуации параллельно работало две площадки, одна - очно, на базе Омского государственного аграрного университета им. П.А. Столыпина, вторая - в онлайн-режиме в дистанционном формате в социальной сети Вконтакте и Инстаграм. К сессии мог присоединиться любой желающий, высказав свои пожелания в обсуждении вопросов, ответы на которые также были учтены при планировании направления развития регионального отделения общественного движения волонтеров-экологов «Делай».

Повестка проведения стратегической сессии включала следующие направления: – презентация общественного движения волонтеров-экологов России «Делай»; – знакомство с командой Омского регионального отделения; – планирование деятельности регионального отделения «Делай!» на 2021 год и среднесрочную перспективу.

В стратегической сессии приняли участие более 50 человек в онлайн- и офлайн- форматах. Были представлены различные проекты и практики, реализуемые в регионе по пропаганде раздельного сбора мусора, переработке вторичного сырья, охране и очистке природных водоемов, а также опыт по экологическому просвещению.

С приветственным словом к участникам сессии обратилась проректор по социальной работе и молодежной политике Омского ГАУ Жанна Константиновна Шмидт, пожелав участникам продуктивного мероприятия и выступив с инициативой провести очередную встречу в подобном формате, но уже в большем составе для обсуждения возможности организации совместных мероприятий и проектов.

С презентацией общественного движения волонтеров-экологов России «Делай» в режиме телеконференции выступил председатель Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!» Андрей Руднев, который рассказал об истории создания организации, о реализованных крупных экологических проектах и мероприятиях, поделился планами на предстоящий год и пригласил всех к участию во всероссийских экологических проектах.

Руководитель центра социальных и экологических инициатив Гульнара Валихановна Мукашева рассказала о своем опыте реализации экологических инициатив и пригласила к участию в федеральных экологических проектах «Чистые игры» и «Сделаем».

В работе стратегической сессии также приняла участие председатель совета Омской региональной общественной экологической организации «Земля – наш общий дом», доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии Омского ГАУ Нина Алексеевна Поползухина. Она рассказала о деятельности ОРОЭО «Земля – наш общий дом», высказав пожелание провести ряд совместных мероприятий с организациями, чьи представители присутствовали на стратегической сессии.

Активист проекта «Операция Э: экотропы - эковолонтеры – экопросвещение» Юлия Викторовна Перепелюк и руководитель волонтерского направления Омского областного школьного трудового отряда, активист детского регионального совета РДШ, автор проекта «Экологическая акция «ЭкоСелфи» Антон Вадимович Тимофеев рассказали о своих экологических проектах.

Специалист по работе с молодежью регионального молодёжного центра, представитель ресурсного центра развития добровольчества Омской области Анастасия Михайловна Клименко рассказала о планируемых мероприятиях волонтерского сообщества Омской области и пригласила всех к активному участию в этих мероприятиях.

На встрече присутствовали представители профильной кафедры Омского ГАУ в области экологии Ольга Владимировна Нежевляк, и.о. заведующего кафедрой экологии, природопользования и биологии и Оксана Александровна Коновалова, организатор воспитательной работы кафедры экологии, природопользования и биологии. Гостем мероприятия также стал исполнительный директор ассоциации «Омский Биокластер» Дмитрий Владимирович Романенко.

Участниками сессии были выделены основные экологические проблемы, которые требуют комплексного подхода в их решении, такие, как отсутствие системы раздельного сбора ТКО и мусоросортировочных комплексов, появление несанкционированных свалок, загрязнение водных объектов и уничтожение их обитателей, загрязнение атмосферы, благоустройство городов и увеличение мест отдыха для горожан, а также развитие экотуризма, повышение уровня экологической культуры населения.