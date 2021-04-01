С одной из площадок мусор вывозят по несколько раз на дню

На площадке постоянно скапливаются горы мусора. Фото: Василий Вахрин

Площадка с бесконечным запасом мусора неожиданно для регоператора появилась в Омске. Ее нашли а улице Леонова. Это довольно большая площадка, но на ней всегда заполнены все баки.

– До 3–4 раз в сутки приходится вывозить отходы с улицы Леонова. Там стоят 6 контейнеров и один бункер. И они моментально заполняются. Позавчера там установили видеокамеру, чтобы понять, кто несанкционированным способом складирует там отходы, – отметил директор ООО «Магнит» Карен Егоян.

Видимо, отходы там появляются от ближайших магазинов и других организаций, жильцы просто не могут выбрасывать столько мусора, чтобы его нужно было вывозить по 3-4 раза в день. Оказалось, таких площадок в Омске несколько. Кто постоянно заваливает их мусором, планируют выяснить с помощью скрытых камер.