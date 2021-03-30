Омские следователи приняли участие в совещании, посвященном работе Информационного центра

Информационный центр создается по инициативе Александра Бастрыкина. Фото: СУ СК России по Омской области

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провел оперативное совещание посредством видео-конференц-связи, в котором приняли участие первый заместитель и заместители Председателя СК России, руководители подразделений центрального аппарата ведомства, региональных следственных органов. Темой совещания стала, в том числе деятельность создаваемого структурного подразделения для связи с гражданами – Информационного центра.

Он создается по поручению Председателя СК России в целях повышения эффективности работы с гражданами. Как отметил глава СК России, это необходимая мера с учетом быстрого развития цифровых технологий, появления все новых электронных средств коммуникации. На совещании обсуждались вопросы организации бесперебойных каналов связи для оперативного принятия и рассмотрения обращений.

Работа Информационного центра также будет нацелена на своевременное принятие управленческих решений и оперативную ориентацию руководителей следственных управлений в субъектах России. Обсуждались вопросы штатной численности центра, его местоположение.

Александр Бастрыкин подчеркнул, что люди должны получать моментальную обратную связь по своему вопросу, они должны чувствовать, что их слышат, только тогда они будут доверять правоохранительным органам. Кроме того, отмечено, что необходимо активнее подключать к этой работе субъекты РФ и налаживать межведомственное взаимодействие в этой области.