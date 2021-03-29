Родные омички, которую по ошибке похоронили с бомжами, требуют с медиков 2 млн

Родственники умершей пенсионерки утверждают, что с ними даже не пытались выйти на связь. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во время пандемии многим омским семьям пришлось пережить утрату близких. Но для этих людей, которые сейчас судятся с медиками, ситуация оказалась вдвойне тяжелой и травмирующей.

Все произошло так. В ГКБ-2 поступила пациентка в тяжелом состоянии. Спасти пенсионерку не удалось. Однако родным умершей в июле 2020 года пациентки о ее смерти никто не сообщил. В итоге, не найдя ее близких, пожилую женщину оформили как невостребованный труп и захоронили в общей могиле на кладбище для бомжей.

Родные умершей только после этого смогли выяснить, что случилось. Пережив шок, они подали иск о возмещении морального вреда.

Октябрьский районный суд приступил к рассмотрению гражданского иска по заявлению сына и внучки умершей в БУЗОО «Городская клиническая больница скорой помощи № 2» женщины о компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей в пользу каждого, рассказали в пресс-службе суда.