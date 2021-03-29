В Омске в войсковой части Росгвардии почтили память военнослужащих, погибших при исполнении долга

Фото: Росгвардия по Омской области

По случаю празднования 210-й годовщины со Дня образования войск правопорядка и 5-летия со Дня образования войск национальной гвардии России в войсковой части Росгвардии, дислоцируемой в Омске, состоялось открытие обновленного памятника Герою России генерал-майору Николаю Скрыпнику и мемориальной доски военнослужащим, навечно зачисленным в списки воинской части. Церемония с возложением цветов и памятной гирлянды к мемориальному комплексу состоялась в присутствии приглашенных гостей.

На памятном мероприятии присутствовали депутаты Государственной Думы Российской Федерации и областного Заксобрания, представители Омской региональной общественной организации ветеранов спецподразделений «Витязь-Сибирь» и администрации Советского округа, а также ветераны войск правопорядка, родные и близкие военнослужащих.

Присутствующие возложили цветы к памятнику Скрыпника Николая Васильевича и мемориальному комплексу в честь военнослужащих навечно зачисленных в списки воинской части.

Фото: Росгвардия по Омской области

Минутой молчания участники мероприятия почтили память тех, кто, не жалея жизни, до последней минуты оставался в боевом строю.

– Многие наши боевые товарищи прошли боевой путь на передовой,честно выполняя свой воинский долг. Их подвиг отмечен государственными наградами. К сожалению, некоторые военнослужащие удостоены наград посмертно. И наша задача – свято чтить их память, – отметил командир войсковой части подполковник Баир Шодоев.

Завершилось мероприятие проведением показательных выступлением воспитанниками «Витязь Сибирь».