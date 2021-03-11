Омский ГАУ принял участие во встрече с делегацией Генерального консульства Республики Узбекистан

Министр экономики Омской области Анна Валерьевна Негодуйко представила присутствующих с омской стороны на встрече и презентовала информацию о сотрудничестве между Омской областью и Узбекистаном.

Исполняющий обязанности Генерального консула Республики Узбекистан в г. Новосибирске Тимур Юсупович Рахманов поприветствовал участников встречи и озвучил приоритетные цели сотрудничества, среди которых было выделено научно-образовательное направление.

Юрий Иванович Новиков рассказал о заключенных соглашениях с университетами Узбекистана, о проводимых мероприятиях с привлечением студентов этой страны, новых направлениях сотрудничества и возможностях поступления в университет абитуриентов из Узбекистана.

Президент Омской областной общественной организации «Содружество узбекистанцев» Бахромбек Дусматович Юсупов со своей стороны предложил обсудить более детально вопросы формирования сторонами взаимовыгодных проектов и договоренностей на дополнительных встречах.

Такое взаимодействие на региональном уровне всегда позволяет активнее развивать интернационализацию вузов и расширять сферы сотрудничества в области науки и технологий на международном рынке образовательных услуг.