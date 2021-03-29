Омские пограничники задержали наркоторговца, 4 года находившегося в федеральном розыске

Задержанного передали полицейским. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омской области задержали 34-летнего мужчину, пытавшегося пересечь границу в Одесском районе. Он больше четырех лет находился в бегах.

– В ходе проведения проверочных мероприятий в отношении указанного лица выяснилось, что он на территории Новосибирской области совершил преступление, предусмотренное п. а, г ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», – сообщает пресс-служба областного Пограничного управления ФСБ России. – В декабре 2016 года гражданин скрылся от органов следствия и был объявлен правоохранительными органами в розыск.

Материалы по этому делу передали в полицию.