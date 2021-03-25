За год средняя зарплата омичей выросла на 122 рубля

За год зарплата омичей практически не выросла. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Омская область оказалась на 25 месте в рейтинге средних зарплат по региону. Конкретно город занял гораздо более высокое место, казавшись на 15 строчке. К такому выводу пришли специалисты службы исследований портала hh.ru. Они проанализировали вакансии и резюме россиян из 68 регионов и сравнили их с показателями февраля 2020 года.

Оказалось, что за пандемийный год лидерами по увеличению средней предлагаемой зарплате стали Якутия, там зарплаты подросли на 6,8 тысяч, Иркутская область, там предлагают больше на 3,2 тысячи и Московская область, где зарплата в среднем подросла на 2,3 тысячи рублей по сравнению с прошлым годом. В Омской области этот показатель составил всего 122 рубля.

В нашем регионе более высокооплачиваемыми стали профессии строительной сферы. По данным портала, таким специалистам как инженеры, сварщики, геологи, электромонтажники, гораздо чаще предлагали более высокие зарплаты. В среднем в регионе зарплаты остались на уровне 42 тысяч рублей.