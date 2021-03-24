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Общество24 марта 2021 14:03

Райффайзенбанк выдаёт кредиты до двух млн рублей без подтверждения занятости

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Райффайзенбанк обновляет условия кредитования. Теперь получить сумму от 30 тыс. до 2 млн руб. можно без предоставления копии трудовой книжки.

«Сегодня более 70% всех клиентов Райффайзенбанка получают кредиты онлайн без посещения отделений или встречи с представителем банка для подписания документов», - рассказала Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.

Подробнее о возможностях кредитования Райффайзенбанка можно узнать на raif.ru.