В Омске набрали волонтеров для голосования по проектам благоустройства

В Омской области завершилась регистрация в добровольческий корпус по общероссийскому голосованию за проекты благоустройства.

С 24 февраля по 22 марта осуществлялся набор волонтеров, которые окажут помощь в проведении голосования. Совокупное число заявок по регионам России превысило 32 тысячи. Это в 2,5 раза больше запланированного набора в 13 000 добровольцев.

«Мы получили почти 32,4 тысяч заявок на волонтерское участие, хотя планировали набрать только 13 000 человек. Добровольцы окажут неоценимую поддержку, благодаря им максимальное число граждан узнает о том, что они могут принимать участие в жизни города и что делать это очень просто», – отметил заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров.

С 1 по 19 апреля пройдет обучение волонтеров, а в день старта голосования – 26 апреля – они приступят к работе.

«В качестве волонтеров для проведения голосования за объекты благоустройства в Омской области зарегистрировалось 269 человек, – рассказала начальник отдела поддержки общественных инициатив Управления молодежной политики регионального Минспорта Анна Кухтей. – С волонтерами проведут индивидуальные собеседования, после чего определят тех, кто будет работать на информационных точках в районах и в городе – в МФЦ, торговых центрах, вузах. Всего в Омске будет работать 120 человек и по 30 в Калачинске, Таре и Исилькуле».

Онлайн-голосование за объекты благоустройства на 2022 год пройдет с 26 апреля по 30 мая 2021 года на специальной платформе 55.gorodsreda.ru, которая организована в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» и ведомственного проекта «Умный город». В голосовании сможет принять участие каждый гражданин России старше 14 лет. В Омской области проголосовать можно будет за объекты благоустройства в Калачинске, Исилькуле и Таре. В Омске проведут онлайн-опрос за дизайн-проекты общественных территорий, поскольку ранее омичи уже выбрали пространства, которые необходимо благоустроить в 2022 году.

Напомним, что волонтерам из числа неравнодушных, активных жителей предстоит важная оффлайн-миссия – рассказывать горожанам о проектах формирования городской среды, выставленных на обсуждение, о работе платформы и возможности повлиять на то, как будет развиваться город. Помимо этого, они помогут жителям проголосовать упрощенно, «на месте» – для этого у волонтеров будет облегченная версия платформы, а гражданину для голосования понадобится лишь номер телефона.