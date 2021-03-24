Омич стрелял по жестяным банкам из винтовки, а попал по другу

Омич случайно подстрелили приятеля из винтовки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В полицию обратились медики из Знаменской больницы, чтобы окончательно разобраться в произошедшем с 22-летним местным жителем. Он обратился в больницу накануне и пожаловался на огнестрельное ранение обеих ног.

Предварительно полицейские выяснили, что накануне парень в компании 20-летнего приятеля в деревне Солдатовка. Вместе они решили развлечься стрельбой по банкам из пневматической винтовки. Потерпевший попал в одну из них и пошел поставить на место, когда его приятель выстрелил несколько раз по соседней банке. В цель он не попал, зато угодил в ноги приятелю. Свинцовые пули пробили кроссовки, и застряли в пальцах.

Как объяснил потерпевший следователям, боли он не почувствовал, а в больницу пришел только когда пули начали мешать ходить. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, сообщили в пресс-службе полиции