Скончался первый замглавы омского района Сергей Лысенко

После долгой болезни скончался первый замглавы Омского района Омской области

После продолжительной болезни в 59 лет скончался бывший первый заместитель главы Омского района Сергей Лысенко. В администрации района он курировал множество разных направлений: занимался социальной политикой, контролировал исполнение программ образования, культуры и молодежной политики, спорта, также руководил множеством межведомственных комиссий.

- Сергей Николаевич был ответственным, энергичным, неравнодушным человеком, добрым и отзывчивым другом и коллегой. Благодаря своему опыту, знаниям и целеустремленности он пользовался заслуженным авторитетом и уважением, - отмечается на сайте администрации Омского района.