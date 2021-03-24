Омского подростка, сбежавшего из больницы, нашли в Перми

Подростка задержали недалеко от Перми. Фото: Виктор Гусейнов

Накануне к омичам обратились за помощью волонтеры поисковых отрядов. К ним поступила заявка на поиски 17-летнего Дениса Роменских. Он исчез 19 марта из детской больницы на улице Куйбышева. С тех пор его никто не видел.

Парень воспитывался в детдоме, но ему нашли опекуна. Вот только он отказался от мальчика и вернул его в детский дом. Как говорили знакомые Роменских, он убегал и из семь, и из детдома. Он вообще любил путешествовать. В этот раз, как оказалось, подросток тоже отправился в путешествие по России. Как уточнили в пресс-службе полиции, подростка задержали 22 марта возле города Краснокамск под Пермью. Как рассказала подросток полиции, именно туда он и направлялся на попутках. Не доехал до города он всего 60 километров. Сейчас Денис уже находится в Омске.