«Это была провокация»: Экс-министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова рассказала об инциденте со скорыми

Ирина Солдатова считает, что демарш скорых был провокацией. Фото: Омская Губерния

В Омске продолжают расследовать уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Омской области Ирины Солдатовой. Ее обвиняют в крупных нарушениях при закупках медоборудования. Проверку начали уже после увольнения Солдатовой. А поводом для снятия чиновницы с должности послужил инцидент со скорыми, которые в период пандемии не могли найти место в больнице для ковидного пациента. Чтобы как-то решить эту проблему, врачи приехали к зданию минздрава. Тогда выяснилось, что система распределения и вовсе работает в ручном режиме. В интервью изданию НГС55 Ирина Солдатова рассказала, что думает о том случае.

- Сомневаться в том, что это была хорошо спланированная провокация определенного круга всем известных лиц, ни сейчас, ни тогда не приходится, и на то есть большое количество доказательств и фактов. Даже выбор времени для показательного выступления был не случаен, - отметила бывшая чиновница.

Также, по ее словам, причина сложностей с госпитализацией пациентов была в отсутствии коммуникации между главврачами ковидных госпиталей и станцией скорой помощи.