В Омской области за сутки заразились коронавирусом 109 человек

Коронавирус еще продолжает активно распространяться в районах Омской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

По последним данным минздрава в Омской области за сутки коронавирусом заразились 109 омичей. 74 из них смогут лечиться амбулаторно, а 35 заняли места в ковидных госпиталях. Всего за время пандемии в регионе зафиксировали 43 169 случаев заболевания ковидом.

Выздоровели сегодня 202 человека. Это практически в два раза больше числа заразившихся. За все время наблюдений зафиксировали 34 729 случаев выздоровления от нового вируса.

К сожалению, ковид продолжает уносить жизни омичей. За сутки по данным медиков, скончались 3 омича, а общее число летальных исходов составило 1 302.

География распространения коронавирусао по Омской области: Омск – 56, Муромцевский район – 25, Омский район – 9, Павлоградский район – 4, Колосовский, Крутинский, Москаленский, Таврический, Шербакульский районы – 2, Азовский, Большереченский, Называевский, Нижнеомский, Черлакский районы - по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.