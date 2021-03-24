Омского школьника, на которого якобы упала льдина, побили двое сверстников

Следователи Следственного комитета продолжают проверку. Фото: Олег ЗОЛОТО

Накануне в Омске стало известно о случае падения на 11-летнего школьника снега с крыши. Случай обычный, такое уже случалось в этом году несколько раз. Предполагали, то на мальчика упал лед с крыши пятиэтажки, когда он гулял во дворе. От этого он потерял сознание, а помощь ему вызвала случайная прохожая.

В ходе проверки Следственный комитет выяснил, что снег с этой крыши убирали за несколько дней до происшествия. После опроса свидетелей следователи узнали, что никакого падения снега и вовсе не было. Мальчика поколотили двое сверстников 10 и 14 лет. Сейчас следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.