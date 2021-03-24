Пьяный омич вместо ночного клуба попал в полицию

Омича не пустили в ночной клуб и он решил подраться с охраной.

Накануне в Омске сотрудники Росгвардии доставили в полицию буйного омича. Они задержали его у одного из ночных клубов в центре Омска.

Оказалось, что он вместе с приятелями явились к заведению уже крепко выпив. Поэтому охрана не пропустила их в зал. Больше всех отказом возмутился один из друзей и стал кричать на сотрудников охраны. Он хватал работников клуба за одежду и пытался спровоцировать драку. Чтобы не обострять конфликт, работники вызвали Росгвардейцев. Как рассказали в пресс-службе ведомства, дебоширом оказался 48-летний ранее судимый житель Омска. Дальше разбираться в ситуации будет полиция.