Коронавирусом заражаются всего 5% омичей

Чаще всего омичи болеют риновирусами. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ковид оказался не самым заразным заболеванием, которое фиксируют в Омской области. Как подсчитали в Роспотребнадзоре, за последнюю неделю с 15 по 21 марта, коронавирус выявили всего у 4,8% заболевших омичей. Гораздо больше по 33,3% приходится на риновирусы и метапневмовирусы. Ими омичи болеют чаще всего. 23,8% омичей заразились сезонными коронавирусами. А заболеваемость ОРВИ и парагриппом находится примерно на уровне ковида, около 4,8%.

Специалисты Роспотребнадзора не зафиксировали в регионе вирусов гриппа. А также подсчитали, что заболеваемость ОРВИ в регионе на 30% ниже эпидемиологического порога. Что касается последних данным по коронавирусу, им в последнее время заражается чуть больше 100 омичей в сутки, но и цифры по выздоровлениям продолжают оставаться довольно высокими. Практически каждый день фиксируют более 200 выздоровевших.