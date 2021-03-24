Трибуны на «Арене Омск» начнут устанавливать уже в апреле

В Омске продолжается строительство «Арены Омск», которую должны закончить к 2023 году, чтобы там можно было провести матчи молодежного чемпионата по хоккею. Ход строительства проинспектировал председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов.

- Сегодня посетил стройплощадку и остался доволен, мы в графике. Первый раз забрался на четвертый этаж, это уже серьезная высота. Пока каждый этаж в разной степени готовности, но ходом строительства я доволен, - отметил Крылов.

По его словам, завершается сборка трибун. Их начнут монтировать на стадионе уже в апреле.