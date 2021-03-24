V Медиаолимпиада для школьников: формат – очный, тема – Достоевский. Встречаемся в ОмГУ!

Впервые после пандемии учащиеся Омска и области смогут приехать в ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, чтобы не только продемонстрировать свои знания и журналистские навыки, но и посетить интересные мастер-классы, посмотреть фильм о жизни и творчестве Ф.М. Достоевского и познакомиться с медиапроектами студентов-журналистов.

Медиаолимпиада включает два вида заданий. Теоретические вопросы связаны с историей российской и омской журналистики, жанровой системой СМИ, средствами языковой выразительности, культурой речи. Творческие задания предполагают подготовку текстов на заданную тему в разных журналистских жанрах. В этом году такой темой станет жизнь и творчество Ф.М. Достоевского, 200-летие со дня рождения которого будет отмечаться в ноябре.

В день олимпиады главный редактор ИА «Омскрегион» Алексей Пантелеев проведет для школьников мастер-класс на тему «Работа с источниками информации при создании текстов новостей краеведческой направленности».

Специальным гостем мероприятия станет главный редактор газеты «Омская правда», председатель Омского Союза журналистов Андрей Мотовилов, который расскажет об истории газеты, о тонкостях журналистской профессии.

Участники олимпиады посмотрят и обсудят документальный фильм «Литературные путешествия по России: Достоевский в Сибири», созданный творческим коллективом факультета филологии и медиакоммуникаций. Ребятам расскажут о медиапроектах кафедры журналистики и медиалингвистики и покажут наиболее интересные выпуски студенческих телепрограмм, которые занимали призовые места на Всероссийских конкурсах, в том числе студенческом ТЭФИ.

Результаты олимпиады станут известны в день проведения, 27 марта. Они будут размещены на сайте факультета филологии и медиакоммуникаций в разделе «Олимпиады, конкурсы» http://philfak.ru/1166