За двойное убийство омчи могут отправиться за решетку на всю жизнь

Оба нападавших задержаны и дожидаются суда в СИЗО. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В середине весны прошлого года следователи разбирались в кровавых преступлениях, совершенных парой друзей. Как установило следствие 43-летний омич и его 28-летний приятель после посиделок в кафе с алкоголем возвращались домой. По пути у старшему из них захотелось подраться с кем-нибудь, а младший поддержал его желание. Мужчины решили долго не искать соперника и свернули к теплотрассе, где обычно ночевали бездомные. Под трубами действительно нашелся один мужчина, на которого приятели и напали. 43-летний омич ударил первым, бездомный упал, но тут же выхватил нож, готовый защищаться. Тогда зачинщик драки схватил бездомного за шею и попытался выхватить нож. В это время его приятель ударил мужчину бутылкой по голове. 43-летний омич в это время сумел выхватить нож и им же нанес бездомному 8 ударов в грудь, шею и голову. Тело приятели бросили там же и отправились домой.

Они прошли совсем немного, когда их окликнул другой бездомный и попросил сигарет. Приятели подумали, что он мог видеть недавнюю расправу и сразу же набросились на незнакомца. Они жестко избили мужчину и придушили эластичным бинтом. Когда бездомный затих, они уже собрались уходить, но тут пострадавший подал признаки жизни. Тогда омичи еще раз избили свою жертву, а 43-летний нападавший еще несколько минут душил его, наступив на шею ногой.

По данным пресс-службы прокуратуры, оба омича признали свою вину и ожидают суда под стражей. Максимальное наказание, которое им грозит, это пожизненное заключение.