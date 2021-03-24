Сломанные подоконники и пахнет канализацией: Омичи пожаловались на состояние 133 школы

В соцсетях омичи пожаловались на плачевное состояние одной из омских школ. Речь идет о школе №133 в районе Нефтяников. Одн из родителей написал длинный пост о том, что состояние школы оставляет желать лучшего.

- Школа разрушена в материальном и моральном плане. Дети детского дома не посещают занятия, большинство из них гуляют во время уроков по школе и ломают двери и окна, стены, - рассказывает обеспокоенный автор.

Дети из соседнего детского дома, которые учатся в этой школе, по словам автора, плохо учатся сами и мешают это делать другим детям. Но самой большой материальной проблемой школы автор считает резкий неприятный запах канализации.

- Но самая глобальная проблема школы, очень сильный запах канализации в спортивном зале! И никто не принимает никаких мер, - отмечает автор.