В Омске за 7 миллионов отремонтируют Ленинградский мост - его будут частично перекрывать

Ремонт моста обойдется в 7 миллионов рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Администрация Омска разместила аукцион на ремонт Ленинградского моста. О его плачевном состоянии говорится последние несколько лет. Сооружению больше 60 лет, за это время его капитально никто не ремонтировал. Власти планируют привести в порядок швы моста. На эти цели подрядчику готовы выделить из бюджета 7 миллионов рублей. В апреле начнется прием заявок от потенциальных подрядчиков.

Судя по конкурсной документации, отремонтировать Ленинградский мост строители должны в течение четырех месяцев - до июля. Подрядчик сможет частично перекрывать движение по нему для выполнения всех необходимых работ. Все это, конечно, может привести к пробкам в этом районе.