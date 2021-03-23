Сотрудников омского следственного комитета наградили за благотворительность

В Омске отметили участие сотрудников следкома в благотворительности. Фото: пресс-служба СУ СК по Омской области

22 марта 2020 года в Омском областном центре по связям с общественностью состоялось торжественное подведение итогов 23 сезона ежегодной региональной добровольческой акции «Благотворительный сезон». Цель акции — привлечение внимания к традициям благотворительности, добра и милосердия, создание благоприятной среды для активизации добровольческих инициатив, направленных на оказание помощи социально незащищенным слоям населения.

Акция добра и милосердия «Благотворительный сезон» впервые была проведена Общественной палатой Омской области в 1998 году. В акции принимают участие представители бизнес-сообществ, некоммерческих общественных организаций, государственных, образовательных и культурных учреждений, территориальных органов общественного самоуправления, а также неравнодушные жители Омска. В копилке добрых дел неравнодушных омичей — шефская помощь ветеранам, детским домам, приюту для животных, организация акций по сбору теплых вещей, средств гигиены и канцелярии для малообеспеченных семей и участие в других благотворительных проектах.

Уже пятый год подряд общественное признание получают представители следственного управления Следственного комитета России по Омской области – те сотрудники, кто в течение года внес наибольший личный вклад в развитие благотворительности и социальных добровольческих инициатив.

Несмотря на большую занятость на службе, многие сотрудники находят время для участия в благотворительных мероприятиях. Фото: пресс-служба СУ СК по Омской области

Следователи на постоянной основе, по зову сердца оказывают благотворительную помощь детским домам и социально-реабилитационным центрам для несовершеннолетних, детям-сиротам и престарелым людям, ветеранам Великой Отечественной войны. Несмотря на плотный график работы, среди допросов, обысков и осмотров мест происшествий, они находят время для встреч с детьми, уделяют внимание их воспитанию, организации досуга и обучению, посещают и помогают ветеранам, оказывают благотворительную помощь городскому дому престарелых и инвалидов. В общеобразовательных и детских социальных учреждениях области сотрудники следственного управления проводят уроки мужества и правопорядка, культурные и спортивные мероприятия.

За активное участие в жизни подростков, патриотическое воспитание молодежи и оказание благотворительной помощи детским социальным учреждениям, престарелым и ветеранам Великой Отечественной войны по итогам 2020 года в номинации «Лучшее учреждение» сертификатами «Благотворительного сезона» награждены сотрудники следственного управления Лариса Болдинова, Константин Мартыненко, Юрий Носарев, Денис Левченко