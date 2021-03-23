Омич из-за ревности порезал соперника ножом

Омич быстро сознался в преступлении. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Полиции пришлось разбираться заявлением мужчины, который пришел в отделение и утверждал, что буквально только что на его знакомого напал неизвестный с ножом и скрылся. Драку видели и очевидцы, которые вызвали для 26-летнего омича скорую.

На месте они рассказали полиции, что видели человека в красной куртке с ножом, который скрылся в соседнем подъезде. Там полиция его и задержала. На допросе выяснилось, что в деле замешан любовный треугольник. Причиной конфликта стал любовный интерес пострадавшего к 22-летней девушке. Она отказала ему в симпатии, а ее парень решил заступиться. Он вышел с ножом к назойливому ухажеру и объяснил, что ему ничего не светит. Сначала на допросе в полиции омич даже пытался скрыть истинные мотивы своего поступка.

- Они вдвоем на меня накинулись, вот в ходе драки я и ударил ножом. Не знаю, что им не понравилось, они пьяные были, кричали, чтобы я вышел. Вот я и вышел, - рассказывал задержанный, но позже признался, что причиной конфликта стала его девушка. – Ну, он ухаживал, а она отказала. Может, из-за этого напился с дядей и стал выяснять отношения.

Сейчас следователи завели на задержанного омича уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Расследование произошедшего продолжается, уточнили в пресс-службе полиции.