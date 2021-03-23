В Омской области начали закрывать ледовые переправы

Лед на переправе больше не соответствует безопасной толщине. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Омской области, несмотря на небольшие заморозки, которые еще сохраняются в регионе по ночам, уже началось активное снеготаяние. Из-за этого в области начали закрывать ледовые переправы. Уже завтра, 24 марта, в 15 часов закроют переправу через Иртыш, связывающую Черлак и Нововаршавку.

- На переправе в Черлакском районе завтра будут демонтированы дорожные знаки и установлены запрещающие. Государственная инспекция безопасности дорожного движения по Омской области обращает внимание водителей на необходимость неукоснительно выполнять требования всех информационных знаков, установленных перед ледовыми переправами, - предупредили водителей в пресс-службе ГИБДД.

Всего в Омской области этой зимой действовали 9 переправ, после закрытия Черлакской, продолжат свою работу еще 8, но если снег продолжит таять также активно, то и они в скором времени прекратят действовать