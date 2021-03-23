Мать избила дочь за просьбу не пить

Полиция застала омичку прямо во время избиения ребенка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в полицию поступил звонок от 10-летней девочки. Она рассказала, что мать не выпускает ее из квартиры и периодически избивает.

Оказалось, что 37-летняя мать девочки пригласила в гости подруг, чтобы вместе выпить. Когда дочь попросила этого не делать, мать закрыла ребенка в комнате и продолжила застолье. Из закрытой комнаты девочка выбраться не могла, но нашла телефон и позвонила в полицию. Услышав разговор, мать ворвалась в комнату, оскорбила дочь и избила ее. К этому времени в квартиру уже нагрянула полиция и медики.

Как сообщили в полиции, это семья с 2012 года находится на профилактическом учете, мать неоднократно судима за побои и уклонение от родительских обязанностей. Мать для девочки полностью заменила бабушка, которая проживает вместе с ними. На этот раз мать так сильно избила девочку, что ее забрали медики с ушибами головы и тела. После выписки ее скорее всего отправят в детдом, а на мать уже завели уголовное дело по статье за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Как уточнили в пресс-службе полиции, в 2020 году инспекторы ПДН уже пытались лишить женщину родительских прав, но суд никак на это не отреагировал.