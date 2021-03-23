«Наказываем самых принципиальных»: В Омске рассказали, кого штрафуют за хождение без маски

Нарушителей штрафуют каждую неделю. Фото: ВКонтакте

Омские власти в очередной раз прокомментировали итоге борьбы с безмасочниками. По словам чиновников, штрафуют сибиряков за отсутствие средств индивидуальной защиты в общественных местах каждую неделю. За последнюю - протоколы составили на 9 человек.

Но наказывают только самых упертых омичей, которые отказываются носить маски принципиально. В основном контролеры ограничиваются предупреждением.

- Наказываем только самых ретивых, которые принципиально не надевают маски и не имеют маску при себе. Если человек категорически против надевать маску, на него составляется протокол. Теперь же будем больше наказывать – ситуация к этому ведет. Есть ситуации, когда человек заходит в транспорт, надевает маску, рассчитывается и маску снимает. Или когда контролирующие органы заходят, как по мановению волшебной палочки все маски надевают, – сказал глава управления по взаимодействию с правоохранительными органами министерства региональной безопасности Юрий Чистяков.

Чиновник сообщил также, что ни один убежденный безмасочник не смог в суде оспорить штраф.