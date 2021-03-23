Более 43 тысяч заразившихся: последние итоги по коронавирусу в Омской области

В Омске зафиксировали более 43 тысяч заражений коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

По последним данным минздрава в Омской области за сутки заразились коронавирусом 97 человек. 78 из них смогут проходить лечение амбулаторно, а 19 отправятся в ковидные госпитали. Общее число заболевших достигло 43 060 человек.

Выздоровели за сутки по данным медиков 209 пациентов. За все время наблюдений этот показатель достиг 34 527 человек.

К сожалению, коронавирус продолжает забирать жизни омичей. За сутки погибло 4 человека, а за все время пандемии медики констатировали уже 1 299 летальных исходов.

География распространения коронавируса в Омской области: Омск – 65, Азовский район – 5, Муромцевский, Омский районы – 4, Большеуковский, Калачинский, Называевский районы – 3, Исилькульский, Колосовский, Таврический районы – 2, Крутинский, Тарский, Усть-Ишимский, Черлакский районы - по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.