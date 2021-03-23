«Лечу к тебе я словно комета»: Темнокожий студент омского танкового института перепел хит певца Jony и взорвал соцсети

Студент из Танкового института перепел известных хит.

В интернете появилось видео, на котором один из курсантов Омского танкового института играет на гитаре и поет хит популярного исполнителя Jony. Недавно песня "Комета" была на вершине русских чартов и полюбилась многим слушателям. Видимо, исключением не стал и студент военного училища из жаркой страны.

Судя по всему, он играет на гитаре в одном из музыкальных магазинов. Во многих из них дают возможность попробовать инструмент перед покупкой. Его исполнение высоко оценили омичи в комментариях. Многим понравилась песня в исполнении студента.

- Не ну красавчик, хорошо поет между прочем, - отметил один из омичей в комментариях.