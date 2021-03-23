В Омской больнице снова образовалась очередь из пациентов и скорых

В омской больнице в одной очереди встретились обычные пациенты и поступившие по скорой. Фото: ВКонтакте

Сейчас в омских больницах гораздо меньше проблем, чем было летом прошлого года. Тогда омичи значительно чаще жаловались на длинные очереди в больницах. Сегодня в соцсетях появилось сообщение от одного из омичей от длинной очереди в областной больнице на Березовой. Там в приемном отделении, по словам автора, дошло до конфликта между обычными посетителями и медиками скорой, приехавшими с пациентами.

- Доходит до конфликта между поступающими пациентами и персоналом скорой помощи. Фото из приемного помещения. Интересно, о какой дистанции может идти речь? – задается вопросом автор.

По словам очевидцев дело доходило до конфликтов между медиками и пациентами. Фото: ВКонтакте

Действительно, на фото видно, что в приемном отделении работает только один сотрудник, который вынужден принимать и обычных людей, и пациентов, поступивших по скорой. В пресс-службе Омского минздрава рассказали, что подобные ситуации с очередями могут иногда происходить.

- Такие ситуации иногда возникают: пациентов привозит скорая, осуществляется госпитализации в плановом порядке, кто-то обращается в приемный покой самостоятельно. На данный момент в прием отделении ситуация спокойная, рабочая. Что касается дистанции, то мы, безусловно, призываем ее соблюдать, равно, как и не пренебрегать ношением масок, - отметили в пресс-службе минздрава.